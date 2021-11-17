Москва, 17 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла поправки в Бюджетный кодекс, ускоряющие выделение средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закон закрепляет на постоянной основе право правительства РФ в ряде случаев вносить по согласованию со специальной парламентской комиссией изменения в сводную бюджетную роспись без необходимости принимать поправки в закон о федеральном бюджете.

В частности, речь идет о перераспределении до 10% средств на реализацию государственных программ — между программами, структурными элементами и годами.

Кроме того, становится постоянным право правительства РФ использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх объема, заложенного в федеральном бюджете (в размере до 1% ВВП), если цены на нефть упали ниже базового уровня.

Ранее эти нормы были приняты парламентариями как временные меры на период борьбы с пандемией, чтобы дать правительству возможность действовать в этих условиях максимально оперативно, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Правильно сегодня обсудить вопрос наделения правительства этими полномочиями на постоянной основе. Но еще раз подчеркну — нам необходимо обеспечить в этом вопросе контроль», — заявил ранее Володин.

Ряд положений закона касается поддержки региональных бюджетов.

«Правительство по согласованию с парламентской комиссией сможет без внесения изменений в закон о бюджете определять объемы межбюджетных трансфертов десяти регионам с наименьшей бюджетной обеспеченностью. Это позволит в случае ухудшения социально-экономической ситуации в данных регионах оперативно направлять дополнительные средства на их поддержку», — отметил Володин.

Кроме того, закон устанавливает на постоянной основе уровень первичного структурного дефицита, используемого для расчета предельных расходов федерального бюджета в рамках «бюджетного правила». Размер первичного структурного дефицита будет определяться не в фиксированном объеме (действует — 1 460 млрд рублей в 2021 году, 585 млрд рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах и 575 млрд рублей в 2024 году), а исходя из отношения к валовому внутреннему продукту — 0,5% от объема ВВП, указанного на соответствующий финансовый год в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.