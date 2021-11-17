Ярославль, 17 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Врио главы Ярославской области Михаил Евраев пообещал оказать всю необходимую помощь Алексею Котову, который 20 лет провёл в рабстве в Казахстане. Об этом Михаил Евраев написал в своём Instagram.

Алексей Котов

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Карагандинской области в Казахстане полиция спасла из рабства жителя Ярославской области, который провёл в неволе 20 лет.

В 1997 году Алексей Котов ушёл в армию по контракту. Службу он проходил в Казахстане. Домой должен был вернуться в мае 1998 года, однако не приехал и пропал. Уже в феврале 1999 года от него пришло письмо, в котором он сообщил, что находится в госпитале. Письма домой приходили до июля 1999 года, а затем Алексей замолчал.

Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, мужчина потерял документы по дороге домой и из-за этого не смог вернуться на родину, а затем попал в рабство, где был пастухом.

Помочь вернуться домой и обустроиться мужчине пообещал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

«Дома Алексея ждут мать, отец, три сестры и два брата. Уже проговорили с уполномоченным по правам человека Сергеем Бабуркиным. Поможем родственникам Алексея в его возвращении на родину, решим вопросы с документами», — сообщил губернатор.

По возвращению Алексея Котова хотят отправить в санаторий — поправить здоровье, а затем помогут устроиться на работу.