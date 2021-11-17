Пенза, 17 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Пензенской области от военнослужащих и членов их семей, а также уволенных в запас, потребуют для допуска в учреждения QR-код или документа, подтверждающего медотвод от вакцинации или перенесенный ранее COVID-19. Соответствующие изменения внесены в постановление о введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

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В документе, подписанном губернатором региона Олегом Мельниченко говорится, что допуск в организации военнослужащих и лиц, приравненных к ним, а также членов их семей, военнослужащих, уволенных в запас (отставку), в случае отсутствия у них QR-кода, осуществляется при предъявлении ими медицинского документа, подтверждающего перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией или факт вакцинации, а также документа удостоверения личности военнослужащего, военного билета либо документа, удостоверяющего личность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, за время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали 86 800 случаев заражения коронавирусом.

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