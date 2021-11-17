Москва, 17 ноября 2021, 12:28 — REGNUM Афганистан не должен вновь стать «полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков», заявил 17 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он добавил, что события в Афганистане могут пойти по катастрофическому сценарию, если новые власти этой республики не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество — оказать афганскому народу поддержку.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября специальный посланник президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми заявил, что США потерпели поражение в Афганистане и теперь пытаются поддержать террористическую группировку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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