Москва, 17 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Афганистан не должен вновь стать «полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков», заявил 17 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев Николай

«Имею в виду прежде всего попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ. — сказал Патрушев на ежегодной встрече секретарей Совбезов стран СНГ. — Такие инициативы нужно пресекать в соответствии с решениями, уже принятыми на высшем уровне».

Он добавил, что события в Афганистане могут пойти по катастрофическому сценарию, если новые власти этой республики не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество — оказать афганскому народу поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября специальный посланник президента Ирана по Афганистану Хасан КаземиКоми заявил, что США потерпели поражение в Афганистане и теперь пытаются поддержать террористическую группировку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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