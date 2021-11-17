Севастополь, 17 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Бывший директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Согласно материалам уголовного дела, осенью 2020 года директором главного управления потребительского рынка и лицензирования города Севастополя (после реорганизации — департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя) были заключены договоры с коммерческой организацией и частным предпринимателем на размещение нестационарных торговых объектов на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова. Договоры были заключены на длительные сроки и без проведения торгов, по данным следствия — с пониженной платой.

По версии следствия, данные действия руководителя департамента причинили материальный ущерб бюджету Севастополя — город недополучил более миллиона рублей.

Нарушения законодательства были выявлены прокуратурой города Севастополя во взаимодействии с оперативными службами. В рамках уголовного дела в департаменте сельского хозяйства, а также по месту жительства подозреваемого были проведены обыски. Для силовой поддержки привлекались спецподразделения Росгвардии ОМОН «Беркут».

Экс-руководитель департамента задержан, следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения.