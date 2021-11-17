Москва, 17 ноября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Ползучая экспансия Азербайджана в высокогорных районах привела к применению артиллерии с армянской стороны и угрозе разрастания конфликта в полномасштабную войну. Об этом 17 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM востоковед, автор телеграмм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

Zham.am Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян

«Столкновения в высокогорных районах часто заканчивались перестрелками, но еще чаще схватки проходили врукопашную, чтобы не допустить перерастания конфликта в полноценную войну», — заявил эксперт.

«В этот раз после очередного прорыва азербайджанских частей, которые выгнали небольшую группу армянских бойцов из высокогорной зоны, армянская армия нанесла артиллерийский удар», — констатировал политолог.

«На линии соприкосновения ситуация накалилась и стала уже напоминать полномасштабную войну», — констатировал Димитриев.

«Соответственно, Армения запросила помощи у России, как у члена ОДКБ», — констатировал эксперт.

Напомним, что 16 ноября секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обратился к России за военной помощью.