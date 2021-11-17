Приштина, Сербия, 17 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Новый министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити 16 ноября заявил на пресс-конференции с премьер-министром Альбином Курти о том, что он намерен заняться долгосрочным реформированием системы здравоохранения Косово.

Mos.ru Врачи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик поблагодарил Курти за доверие и пообещал повысить стандарты медицинского образования в крае. Другой своей задачей Ляфити назвал повышение объема предоставляемых медицинских услуг. В заключение политик пообещал положить конец эмиграции медицинского персонала из Косово.

Напомним, сам Ляфити эмигрировал в США сразу после получения медицинского образования, однако затем возглавил программу по продвижению телемедицины в Албании и Косово. Одной из задач своего правительства Курти назвал возвращение эмигрантов в Косово. Именно поэтому большое внимание уделяется голосу диаспоры на выборах, а министры обороны, здравоохранения и иностранных дел — эмигранты из Косово.