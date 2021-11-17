Екатеринбург, , 12:26 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции скончались еще 36 человек. Днём ранее этот показатель составил 34, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

На данный момент в COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 902 свердловчанина. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 480 граждан. В состоянии средней тяжести находятся 7553 пациента.

За сутки из клиник выписали 497 человек. С начала пандемии выздоровели 150 506 свердловчан, от COVID-19 скончались 7987 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале за сутки выявили 732 новых заражения коронавирусом.