Симферополь, 17 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Решение апелляционного суда Амстердама о передаче Украине скифского золота будет обжаловано российской стороной, жалобу в Верховный суд Нидерландов подадут до февраля 2022 года. Об этом 17 ноября рассказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.

Glavcom.ua «Скифское золото»

«Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд — это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Умрихина уточнила, что Восточно-Крымский историко-культурного музей до сих пор не получил на руки решение Апелляционного суда Амстердама.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Апелляционный суд Амстердама решил передать Украине скифское золото, которое зимой 2014 года была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме.