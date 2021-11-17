Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM В Нижнем Тагиле неизвестные украли 320 доз вакцины «Спутник Лайт». Инцидент произошёл в больнице №4, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Препарат «Гам-ковид-вак» пропал из служебного помещения в период между 16:00 15 ноября и 8:00 16 ноября. Злоумышленники украли 320 доз вакцины.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники МВД устанавливают, ведётся ли в здании видеонаблюдение. Также в ведомстве выясняют кто имел доступ в кабинет с вакциной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регион поступило еще 81 тысяча доз вакцины «Спутник Лайт»