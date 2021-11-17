Рыбинск, Ярославская область, 17 ноября 2021, 12:25 — REGNUM Мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков 46 раз нарушил скоростной режим. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос депутата Госдумы Анатолия Грешневикова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Депутат просил Генпрокуратуру проконтролировать проверку по факту ДТП по вине главы города 9 сентября. В аварии пострадали люди. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат, он обратился в Генпрокуратуру, чтобы дело не «замяли».
Как говорится в ответе Генпрокуратуры, информация о неоднократном нарушении Добряковым правил дорожного движения подтвердилась.
Из документа неясно, за какой период Добряков совершил эти нарушения. Сам мэр на просьбу прокомментировать данную информацию ответил уклончиво.
На вопрос корреспондента ИА REGNUM, часто ли он нарушает ПДД, мэр Рыбинска ответил «нет».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Добрякова по аварии 9 сентября сейчас рассматривается в Мышкинском районном суде.
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