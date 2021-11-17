Рыбинск, Ярославская область, , 12:25 — REGNUM Мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков 46 раз нарушил скоростной режим. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос депутата Госдумы Анатолия Грешневикова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Добряков Ribinsk.ru

Депутат просил Генпрокуратуру проконтролировать проверку по факту ДТП по вине главы города 9 сентября. В аварии пострадали люди. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат, он обратился в Генпрокуратуру, чтобы дело не «замяли».

"Я писал по поводу того, что этот «друг» по жалобе рыбинцев совершил преступление. А наши правоохранители вместо того, чтобы его посадить, его стали замазывать. Был в Генеральной прокуратуре, они послали комиссию по моему запросу. То есть было поручение генерального прокурора. И там подтвердилось, что зажевали это дело. В итоге возбудили уголовное дело. Все доводы подтверждаются, что он всё время нарушал. Это я писал такой запрос», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Грешневиков.

Как говорится в ответе Генпрокуратуры, информация о неоднократном нарушении Добряковым правил дорожного движения подтвердилась.

«Доводы о неоднократном нарушении Добряковым Д.В. правил дорожного движения нашли свое подтверждение, ранее он 47 раз привлекался к административной ответственности, в том числе 46 — за нарушение скоростного режима. Вместе с тем все штрафы оплачены, оснований для принятия мер реагирования не имеется», — говорится в ответе Генпрокуратуры.

Из документа неясно, за какой период Добряков совершил эти нарушения. Сам мэр на просьбу прокомментировать данную информацию ответил уклончиво.

«Я этой информацией не владею. Не знаю, откуда у Грешневикова такая информация. У меня все штрафы оплачены. У меня за последние 15 лет не было не одной даже «жестяной» аварии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Рыбинска Денис Добряков.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM, часто ли он нарушает ПДД, мэр Рыбинска ответил «нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Добрякова по аварии 9 сентября сейчас рассматривается в Мышкинском районном суде.

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