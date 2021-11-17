Тбилиси, 17 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Один из самых крупных в США венчурных фондов Catapult Ventures будет вкладывать средства в стартапы в Грузии. Об этом на брифинге сообщила министр экономики Грузии Натия Турнава.

Gov.ge Натия Турнава

«Это направление экономики, которое уже является очень конкурентоспособным, и грузинские стартапы успешно конкурируют с другими стартапами во всем мире», — сказала Турнава.

Она сообщила, что американская компания готова вложить в грузинские проекты $50 млн. Это решение было принято по итогам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с основателем фонда Catapult Ventures Джонатаном Тауэром, прибывшим в Тбилиси.

По словам министра, такое решение свидетельствует о признании привлекательности грузинской экономики.

Стоит отметить, что правительство Грузии поддерживает инновационные проекты в стране. В 2014 году было создано Агентство инноваций и технологий для улучшения бизнес-среды в республике.