Кызыл, 17 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Туве за десять месяцев с начала года 352 ребёнка родились раньше срока. Из них 52 родились весом менее 1,5 кг, а 24 ребёнка с экстремально низким весом или менее 1 кг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Новорожденные

«Ежегодно в республике в среднем около 400 детей рождается раньше срока. Каждый 10-й ребенок в мире появляется на свет раньше срока. В России ежегодно рождается около 100 000 недоношенных детей», — добавили в минздраве.

Для недопущения преждевременных родов врачи советуют задолго до наступления беременности провести обследование и, в случае необходимости, пройти лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве от коронавируса привили 500 беременных женщин. В целом республике иммунизации подлежит 760 будущих матерей.

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