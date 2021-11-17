Керчь, Крым, 17 ноября 2021, 12:19 — REGNUM Главу администрации Керчи Святослава Брусакова пригласили в Главное следственное управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю. Об этом сам мэр сообщил в соцсетях 17 ноября.
Он добавил, что работы по благоустройству, которые вела данная компания, не принимаются управлением ЖКХ и единого заказчика, поскольку фирма не предоставила в полном объеме необходимую исполнительную документацию, есть претензии и к исполнению собственно работ.
Ранее Брусаков сообщал о возбуждении дела в отношении неустановленных представителей «Луксар».
Накануне, 16 ноября, в ряде СМИ и телеграм-каналов появились сообщения о том, что Брусаков доставлен в СКР.