Керчь, Крым, 17 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Главу администрации Керчи Святослава Брусакова пригласили в Главное следственное управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю. Об этом сам мэр сообщил в соцсетях 17 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Керчь

«15 ноября в ходе телефонного разговора был приглашен в Следственный комитет Республики Крым. Вчера по собственной инициативе (а не доставлен) прибыл в Симферополь, где дал пояснения по интересующим дознавателя вопросам, касательно работы ООО «Луксар» по благоустройству общественных и придомовых территорий в городе Керчи», — написал Брусаков.

Он добавил, что работы по благоустройству, которые вела данная компания, не принимаются управлением ЖКХ и единого заказчика, поскольку фирма не предоставила в полном объеме необходимую исполнительную документацию, есть претензии и к исполнению собственно работ.

Ранее Брусаков сообщал о возбуждении дела в отношении неустановленных представителей «Луксар».

Накануне, 16 ноября, в ряде СМИ и телеграм-каналов появились сообщения о том, что Брусаков доставлен в СКР.