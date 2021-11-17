Санкт-Петербург, 17 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Сыну мужчины, расчлененные останки которого накануне днем нашли в хозяйственной сумке в реке Смоленке в Василеостровском районе Петербурга, предъявили обвинение. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 16 ноября на набережной реки Смоленки рабочие обнаружили тележку с сумкой, в которой находились расчлененные останки мужчины. Убитым оказался 66-летний петербуржец, бывший адвокат, предприниматель, который 14 ноября пропал без вести. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). После чего был задержан сын погибшего. По данным следствия, он застрелил отца в ходе ссоры из ружья, а затем расчленил его тело и утопил останки в реке.

«В настоящее время в совершении указанного преступления предъявлено обвинение 35-летнему сыну потерпевшего, который признался в инкриминируемых ему деяниях. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — подытожили в ведомстве.