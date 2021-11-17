Магадан, , 12:18 — REGNUM В нескольких муниципалитетах Магаданской области сохраняется высокая угроза возникновения ЧС. Причиной экстренного предупреждения стал снегопад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в Центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Пожарно-спасательного центра МЧС по региону.

Снегопад

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Непогода будет влиять на жизнь людей в Магадане, Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском Хасынском, Тенькинском и Ягоднинском городских округах. На дорогах могут образоваться снежные заносы, вероятен обрыв линий электропередачи, есть угроза падения сосулек с крыш и обрушения слабоукреплённых конструкций. Помимо сильного снегопада синоптики прогнозируют сильный ветер и метель.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренное предупреждение было объявлено в Магаданской области 15 ноября. Тогда из-за мокрого снега было ограничено движение по дороге «Магадан — Балаганное — Талон». По прогнозам синоптиков, опасная погода должна была сохраниться до 16 ноября.