Москва, , 13:13 — REGNUM Экспансия Азербайджана на территорию собственно Армении стала причиной обращения секретаря Совета Безопасности Армении к России с просьбой о помощи. Об этом 17 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM востоковед, автор телеграмм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

Никол Пашинян на заседании ОДКБ Primeminister.am

«Странно было бы даже ставить вопрос — почему Армения в лице Григоряна просит Россию о помощи. Потому что это союзник», — заявил эксперт.

«В рамках ОДКБ были заключены соответствующие договоры о защите территориальной целостности союзников», — констатировал политолог.

«У Армении есть все основания обратиться к России», — пояснил Димитриев.

«После поражения в Карабахской войне Азербайджан продолжал нагнетать ситуацию. Только уже не с Карабахом как таковым, а с Арменией в целом. Азербайджан продолжал занимать малонаселенные участки территории с небольшими группами пограничников в высокогорной зоне», — констатировал эксперт.

Напомним, что 16 ноября секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян обратился к России за помощью в восстановлении территориальной целостности Армении в соответствии в Договором о коллективной безопасности от 1997 года.