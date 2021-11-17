Тюмень, , 12:15 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 342 случая заражения коронавирусом. Об этом 17 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 344 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 ноября коронавирусом заразились 76 649 человек, выздоровели 60 266 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 17 ноября в регионе скончались 2611 пациентов с COVID-19 (на 11 человек больше, чем днём ранее).

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