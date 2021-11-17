Ростов-на-Дону, , 12:12 — REGNUM На ликвидацию стихийных свалок в Ростове-на-Дону в течение 2022 года потратят 69 млн рублей. Такова стоимость услуг по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования, сообщается на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ищет подрядчика на «Выполнение работ по ликвидации свалочных очагов с территории районов Ростова-на-Дону в 2022 году». При сборе, погрузке, перевозке и утилизации мусора необходимо строго соблюдать все требования.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону в первом полугодии 2021 года ликвидировано более двух тысяч свалочных очагов и навалов мусора. На эти цели было потрачено 60 млн рублей. Всего в 2021 году на борьбу с мусором город выделил рекордные 117,5 млн рублей, что в несколько раз больше, чем годом ранее.

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