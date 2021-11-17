Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. На ликвидацию стихийных свалок в Ростове-на-Дону в течение 2022 года потратят 69 млн рублей. Такова стоимость услуг по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования, сообщается на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ищет подрядчика на «Выполнение работ по ликвидации свалочных очагов с территории районов Ростова-на-Дону в 2022 году». При сборе, погрузке, перевозке и утилизации мусора необходимо строго соблюдать все требования.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону в первом полугодии 2021 года ликвидировано более двух тысяч свалочных очагов и навалов мусора. На эти цели было потрачено 60 млн рублей. Всего в 2021 году на борьбу с мусором город выделил рекордные 117,5 млн рублей, что в несколько раз больше, чем годом ранее.