Филадельфия, США, 17 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Vk.com/ivan_provorov Иван Проворов

В составе «Филадельфии» шайбы забросили нападающие Кевин Хейз и Кэм Аткинсон. Российский защитник Иван Проворов отдал одну результативную передачу.

В составе «Калгари» отличился защитник Оливер Чулингтон.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 18 очков. «Калгари» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 21 очком.

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