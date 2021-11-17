Белгород, , 12:14 — REGNUM В Белгородской области 17 ноября зарегистрировано 12 летальных исходов у пациентов с подтверждённым COVID-19 и это новый суточный рекорд региона. Подтверждено 353 случая заражения коронавирусом, что на семь больше, чем выявлено сутками ранее. На вакцинацию подано ещё 4 469 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Больничная палата (сс) Денис Гришкин. mos.ru

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Всего в Белгородской области выявлено 68 368 носителей инфекции. Справились с заражением 56 329 человек. Лечатся в стационарах 3 463 пациента, амбулаторно — 7 166 жителей, на самоизоляции находятся 28 733 белгородца. От осложнений при коронавирусе скончались 1 410 человек.

На вакцинацию от COVID-19 в общей сложности записался 895 551 человек, при этом полный курс иммунизации уже прошли 790 188 жителей.