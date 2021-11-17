Москва, , 12:13 — REGNUM Более половины жителей России (51%) полагают, что QR-коды можно выдавать не только вакцинированным, но и непривитым гражданам, если они обладают достаточным уровнем антител к COVID-19, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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Основные аргументы — безопасность людей с антителами для окружающих, в ближайшее время они уже не заболеют и не будут распространять инфекцию. Сторонников смягчения условий для получения QR-кодов больше всего среди непривитых от коронавируса (59%).

Каждый пятый (20%) выступает против выдачи QR-кодов тем, кто не вакцинировался и переболел неофициально. Их аргументы — «нет точных данных об уровне антител, чтобы не заразиться»; «широкое поле для коррупции». Затруднились ответить 29% опрошенных.

Опрос проведен 12−15 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 392 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети жителей России (36%) одобряют введение QR-кодов для посетителей массовых мероприятий. 28% — в самолетах, 26% — в поездах.

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