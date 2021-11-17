Вашингтон, , 12:10 — REGNUM К предоставлению пояснений специалистам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по поводу своих планов по строительству атомных подводных лодок (АПЛ) в рамках трехстороннего партнерства между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой в сфере безопасности (AUKUS), готовится Австралия. Об этом 17 ноября сообщил в ходе встречи с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) посол Австралии в США Артур Синодинос.

Австралия

«Мы (должностные лица Австралии) были в контакте с МАГАТЭ. Премьер-министр (Австралии Скотт Моррисон) провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ (Рафаэлем Гросси). Насколько я помню, это было в Нью-Йорке примерно во время (дискуссии на 76-й сессии) Генеральной Ассамблеи ООН (осенью нынешнего года)», — приводит его слова ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать планы Австралии по строительству АПЛ после достижения соглашений с США и Великобританией.

«И мы готовимся к дальнейшим обсуждениям с ними (сотрудниками МАГАТЭ), чтобы заверить их в наших честных намерениях в плане ядерного нераспространения», — добавил посол страны в США.

Также он уточнил, что власти Австралии стремятся только получить ядерные силовые установки для указанных подлодок, а не обзавестись ядерным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября глава Резервного банка Австралии Филип Лоу опроверг прогнозы рынка о том, что процентная ставка в стране может вырасти в следующем году, заявив, что, как и прогнозировалась ранее, до 2024 года процентная ставка вряд ли изменится.