Скопье, 17 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В городском торговом центре Скопье 16 ноября прошла полицейская операция, в результате которой была обнаружена нелегальная майнинговая ферма.

Xiangfu Ферма. Майнинг

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, ферма расположена в подвале и работает на краденой электроэнергии. Полиция удалилась с места происшествия, не входя в подвал, где расположена ферма.

Отметим, в Северной Македонии до сих пор действует режим ЧП в сфере энергетики, с целью экономии электроэнергии обесточена наружная реклама, сокращено освещение в промзонах. В условиях нехватки электричества для промышленности майнинговая ферма продолжала потреблять огромное количество энергии.