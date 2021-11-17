Ульяновск, , 12:09 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от ковида в очередной раз превысило количество вновь подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. Это следует из информации оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 17 ноября, в Ульяновской области официально выявлено ещё 506 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, всего лабораторно подтверждено 104 910 случаев заражения SARS-CoV-2.

Победили болезнь 94 507 человек, в том числе за последние сутки выписаны 697 пациентов. Доля выздоровевших составила 905.

Напомним, что с 18 ноября пункт вакцинации открывается в Центре профессиональной патологии в Ульяновске. Кроме того, здесь также организована углубленная диспансеризация переболевших ковидом.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами пандемии в Ульяновской области стали 3199 ковидных больных. Последние шесть суток от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, умирают по 6 — 7 пациентов.

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