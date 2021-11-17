Воронеж, , 12:08 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 747 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 17 ноября в региональном оперативном штабе. Накануне, 16 ноября, сообщалось о 749 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 167 536 человек. Выздоровевшими признаны 121 329 пациентов, в том числе за последние сутки выписаны 172 человека.

Число жертв коронавирусной инфекции и осложнений на ее фоне в Воронежской области за сутки увеличилось на 64 человека — накануне сообщалось о 8 065 умерших, 17 ноября в статистике уже 8 129 человек. В том числе, по данным сайта стопкоронавирус. рф, лабораторно подтверждено заражение коронавирусом у 5 381 (29 — за сутки).