Санрайз, США, , 12:07 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

Сергей Бобровский Андрей Чудаев

В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Джонатан Юбердо, Райан Ломберг, Картер Вераге, Патрик Хёрнквист, Аарон Экблад и Фрэнк Ватрано. У «Айлендерс» отличился форвард Кайл Палмьери.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 25 очков. «Айлендерс» идут на 14-м месте в Восточной конференции с 12 очками.

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