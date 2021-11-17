Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В Свердловской области за сутки выявлено ещё 732 носителя коронавируса. В Екатеринбурге зафиксировали 155 случаев, сообщает 17 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный показатель заражения коронавирусом вырос на 6. Днем ранее он составлял 726.

Всего с начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, заразились коронавирусом 169 760 свердловчан. В регионе уже вылечились 150 506 человек, от COVID-19 скончались 7987 граждан.

Ранее губернатор Свердловской области заявил, что борьба с коронавирусом в регионе остаётся одной из главных задач.