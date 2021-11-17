Москва, 17 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Телеканал «Муз-ТВ» обязан выплатить штраф в размере 1 млн рублей за пропаганду среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений. Такое постановление вынес Басманный суд города Москвы, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Филипп Киркоров в автомузее

Обществу с ограниченной ответственностью «МУЗ ТВ Операционная компания» назначен максимальный штраф за правонарушение по части 2 статьи 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Также каналу грозила приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом стала трансляция с церемонии вручения премий канала, которая состоялась 4 июня. Запись эфира не содержала пометки «18+», кроме того, её транслировали в дневное время, а не после 23:00.

Участвовавшие в церемонии певецФилипп Киркорови рэпер Давид Манукян появились на красной дорожке в компании полуобнажённых мужчин и вели себя как влюбленная пара. Блогер Даня Милохин приехал в костюме, наполовину состоявшем из женского платья, в женское платье был одет и блогер Игорь Синяк.

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