Мурманск, , 12:03 — REGNUM В Мурманской области сократилось число регистрируемых преступлений, но выросло число убийств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Наручники

По данным ведомства, за десять месяцев 2021 года в области зарегистрировано 10 049 преступлений, что на 303 или 2,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В структуре преступности преобладают кражи (33%), мошенничества (20,2%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (10%). Количество убийств выросло на 15%, число краж — на 0,8%.

В результате совершенных преступлений погиб 101 человек, что на 8,6% больше, чем годом ранее.

«Более половины преступлений совершены лицами, ранее совершавшими преступления, а каждое четвертое — в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, среднестатистический преступник в России — это мужчина без постоянного источника доходов и ранее уже причастный к противоправным действиям.