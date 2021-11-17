Баку, , 12:05 — REGNUM Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с боестолкновениями на армяно-азербайджанской границе. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

В прокуратуре отметили, что в ходе боевых действий погибли семеро военнослужащих ВС Азербайджана, а также десять были ранены. Следователи будут устанавливать виновных для привлечения их к ответственности.

«Военная прокуратура возбудила уголовные дела по статьям 120.2.12 (убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и 29, 120.2.12 (покушение на убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в ночь на 15 ноября. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, боевые действия прекратились.

Читайте ранее в этом сюжете: В минобороны Азербайджана сообщили о потерях во время приграничных боёв