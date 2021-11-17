Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге пересмотрели уголовное дело Андрея Лисогурского, которого в марте 2021 года приговорили к семи годам колонии строгого режима за убийство матери. Мужчине придется отбыть ранее назначенный срок. Об этом 17 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

На скамье подсудимых Лисогурский оказался после того как в феврале 2019 года в СНТ «Константиновка» под Петербургом убил в ходе бытового конфликта родную мать. Сначала он избил ее руками и ногами, после чего проткнул живот металлическим прутом, а затем задушил. Избавиться от тела мужчина решил не сразу, после убийства он поместил тело в садовую бочку, а спустя несколько дней вывез бочку на своем Dodge Caliber к автомобильному мосту через реку Ижора на Красносельском шоссе вблизи деревне Вайялово Гатчинского района Ленобласти и сбросил с моста в реку.

В марте текущего года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор, назначив Лисогурскому наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии строгого режима. Однако сторона обвинения с приговором не согласилась, в том числе, в связи с его мягкостью. В свою очередь осужденный возражал, просил суд оставить приговор без изменения.

«В процессе заявил, что ему надоело уже сидеть в тюрьме, он искренне раскаялся, все понял, хочет отбыть наказание, работать и приносить пользу стране и семье. Сообщил, что преступление не хотел совершать, отношения с матерью всегда были тяжелые», — добавили в ОПС.

Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда приговор отменила, направив дело на новое рассмотрение. В итоге 17 ноября 2021 года Красносельский районный суд Петербурга снова огласил приговор в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии строгого режима.