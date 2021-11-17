Москва, , 12:02 — REGNUM В октябре 2021 года в Москве на рынке новостроек зарегистрировано 14 458 договоров долевого участия в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости, сообщает 17 ноября пресс-служба столичного управления Росреестра.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Показатель на 10% превышает результаты октября 2020 года, когда зарегистрировали 13 178 сделок, и на 86% — октября 2019 года. Тогда заключили 7769 договоров.

Всего за десять месяцев 2021 года заключено 114 994 ДДУ, что превышает результаты предыдущих лет. За тот же период в 2020 году зарегистрировано 83 824 сделки, в 2019 году — 88 572 сделки.

На рынке жилой недвижимости зарегистрировали 9951 договор — на 0,4% ниже, чем в «урожайном» сентябре 2021 года. Тогда было зарегистрировано 9995 договоров долевого участия — на 56% больше, чем в августе.

«Наибольший интерес граждан в октябре проявился на регистрации договоров долевого участия в нежилом фонде. Показатель практически достиг рекордных значений марта текущего года, тогда число ДДУ в коммерческом секторе превысило 4,8 тыс. сделок. Октябрь уступил всего 389 договоров», — рассказал глава управления Игорь Майданов.