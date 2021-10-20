Вашингтон, 17 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Киностудия Miramax подала судебный иск против режиссёра Квентина Тарантино. Об этом 16 ноября сообщил The Hollywood Reporter.

(сс) Gage Skidmore Квентин Тарантино

Причиной иска стало желание Тарантино продать в виде NFT не вошедшие в фильм сцены из «Криминального чтива». Компания Miramax потребовала от режиссёра приостановить аукцион, однако он этого не сделал.

Представители компании Miramax «Поведение Тарантино вынудило Miramax подать иск против ценного сотрудника, чтобы обеспечить соблюдение, сохранение и защиту своих договорных прав и прав на интеллектуальную собственность, относящихся к одному из самых знаковых и ценных фильмов студии».

ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября 2021 года Квентин Тарантино анонсировал аукцион с NFT-лотами. Режиссёр выставит на продажу семь удаленных сцен из фильма, рукописный сценарий и свои аудиокомментарии к нему.