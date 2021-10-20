Студия Miramax подала в суд на Квентина Тарантино
Вашингтон, 17 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Киностудия Miramax подала судебный иск против режиссёра Квентина Тарантино. Об этом 16 ноября сообщил The Hollywood Reporter.
(сс) Gage Skidmore
Квентин Тарантино
Причиной иска стало желание Тарантино продать в виде NFT не вошедшие в фильм сцены из «Криминального чтива». Компания Miramax потребовала от режиссёра приостановить аукцион, однако он этого не сделал.
«Поведение Тарантино вынудило Miramax подать иск против ценного сотрудника, чтобы обеспечить соблюдение, сохранение и защиту своих договорных прав и прав на интеллектуальную собственность, относящихся к одному из самых знаковых и ценных фильмов студии».
ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября 2021 года Квентин Тарантино анонсировал аукцион с NFT-лотами. Режиссёр выставит на продажу семь удаленных сцен из фильма, рукописный сценарий и свои аудиокомментарии к нему.