Йошкар-Ола, , 12:01 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 17 ноября выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 126 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 24 673 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 20 593 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 42 человека. 722 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3358 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получает 671 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 1221 человек, из них у 1207 — пневмония, 54 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписан 91 пациент, при этом госпитализированы 103 жителя Марий Эл.