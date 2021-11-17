Москва, , 12:01 — REGNUM Повышая ключевую ставку, Центробанк России делает все правильно. Ставка ЦБ в соответствии с сегодняшними реалиями должна двигаться к отметке 9%, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Процентная ставка

«Инфляция в России и во многих высокоразвитых странах мира стала видимой проблемой. Для поддержки выхода из рецессии центробанки мира развернули программы количественного смягчения, поддерживая экономики стран деньгами из воздуха.

Такая политика весьма логична для США и ЕС, чьи валюты являются мировыми резервными валютами.

В России все сложнее. На фоне падения в 2020 году рубля к доллару и евро почти на 30% инфляция в стране разгулялась выше прогнозируемых отметок.

Банк России делает все правильно. Ключевая ставка в соответствии с сегодняшними реалиями должна двигаться к отметке 9%. Тогда и депозиты в банках не будут обесцениваться у населения, и сохранится активность частных инвесторов на бирже.

В целом, повышение ключевой ставки — это позитивный сигнал для банковского сектора, который в 2021 году и так демонстрирует рекордные показатели прибыли.

В рамках борьбы с инфляцией было бы уместно переосмыслить наращивание государственного долга через заимствования на финансовых рынках.

В стране с рекордным профицитом федерального бюджета нужно тратить накопленные средства, но у нас почему-то рублёвый долг находится под видимым давлением. Это очень нервирует инвесторов, а инфляция и падение котировок ОФЗ дополнительно давят на курс рубля.

Для укрепления рубля стоило бы также снизить аппетит в реализации бюджетного правила. Краткосрочные вложения России в госдолг США сегодня составляют $3,814 млрд.

Эти небольшие объемы можно было бы давно вернуть в Россию, перевести в рубли и вложить в дело. Для успешной борьбы с инфляции нужен сильный рубль», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возможно, регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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