Магнитогорск, Челябинская область, 17 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Челябинской области ушёл из жизни бывший народный депутат СССР Валентин Фёдорович Романов. Ему был 81 год, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Депутатом он был в 1989—1991 годах. Кроме того, Романов долгие годы являлся ректором, а затем президентом Магнитогорского государственного педагогического института. Также он был почётным гражданином Магнитогорска и Южного Урала, депутатом областного Заксобрания и т.д. Также активно занимался общественной деятельностью.

«Заслуги Валентина Федоровича в науке, образовании и общественной сфере неоднократно отмечались государственными наградами и почётными званиями», — добавили в правительстве региона.