Тверь, , 11:59 — REGNUM Действие патентной системы налогообложения с действующими ставками в Тверской области будет продлено до конца 2022 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании облправительства 16 ноября, его провёл губернатор Игорь Руденя.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Сегодня мы видим, что в регионе растет количество людей, которые пользуются этой системой. Для них это, в первую очередь, возможность легализовать свою трудовую деятельность», — отметил Игорь Руденя.

Улучшенная патентная система налогообложения, принятая в 2020 году, стала в Тверской области одной из альтернатив единому налогу на вмененный доход, отмененному с 1 января 2021 года. Возможность установления размера потенциально возможного дохода, который стал одним из самых низких в ЦФО, а также расширение видов деятельности позволили предпринимателям комфортно перейти на патентную систему налогообложения. За десять месяцев 2021 года число предпринимателей, использующих этот вид налогообложения, в Тверской области выросло в 3,7 раза, в 3,8 раза увеличилось число выданных патентов, поступления платежей в региональный бюджет выросли в 3,2 раза и составили 176,3 млн рублей. Число индивидуальных предпринимателей в целом выросло на 879 человек, а занятость в малом и среднем бизнесе — на 963 человека.

Решение сохранить на прежнем уровне налоговую нагрузку по патентной системе налогообложения в 2022 году принято в целях поддержки предпринимателей — это позволит сохранить существующие и создать новые рабочие места в малом и среднем бизнесе. В ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение в Заксобрание Тверской области.

На заседании также было принято решение о расчете прогноза стоимости патента на три года. Глава региона отметил, что это позволит сохранить стабильность стоимости услуг, а также расширить возможности бизнеса для дальнейшего развития.

Напомним, в Тверской области патентная система налогообложения доступна для 109 видов деятельности. Среди них — предприниматели, занимающиеся производством текстильных, вязаных и трикотажных изделий, техобслуживанием судов и лодок, уборкой улиц, дезинфекцией зданий, физкультурно-оздоровительной деятельностью, изготовлением кухонной мебели по индивидуальному заказу, ювелирных изделий и бижутерии, фотокопированием документов, торговлей через автоматы, ремонтом бытовых изделий и другими.