Ульяновск, , 11:59 — REGNUM В Ульяновской области зафиксированы очередные смертельные исходы среди ковидных больных. Такие сведения публикует оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 17 ноября, в Ульяновской области жертвами пандемии стали 3199 больных COVID-19. Из них за последние сутки скончались шесть ковидных пациентов.

Напомним, что в ноябре летальные исходы регистрируют ежедневно. Последние шесть суток от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, умирают по 6 — 7 пациентов.

В минздраве региона отмечают, что в медицинские учреждения на помощь врачам направляют ординаторов. В частности, в городскую поликлинику № 4, где работает 37 терапевтов, направлены 13 ординаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1 448 640 лабораторных исследований на коронавирус.

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