Приштина, Сербия, 17 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 16 ноября назначил доктора Рифата Ляфити новым министром здравоохранения края.

Bdx Медицинский факультет Приштинского университета

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ляфити родился в деревне Клодерница в муниципалитете Скендерай в 1955 году. Среднее образование будущий министр получил в колледже «Али Соколи» в Приштине.

В 1982 году Ляфити завершил обучение на медицинском факультете университете Приштины и в тот же год эмигрировал в США. Там Ляфити получил специализацию хирурга, затем учился Йельском университете и изучал общую травматологию и реаниматологию в Нью-Йорке.

Врач работал в США и Катаре, успел поработать советником Хашима Тачи, бывшего президента Косово, ныне ожидающего суда в Гааге. На момент получения поста министра Ляфити возглавлял хирургическую коллегию штата Аризона США.

В Албании и Косово Ляфити возглавлял программу телемедицины, финансируемую США. Он стал лауреатом программы «IDG's Computerworld Honors Program» в 2011. Является автором 130 научных статьей.

Напомним, ранее министр здравоохранения Косово Арбен Вития вступил в борьбу за пост мэра Приштины на местных выборах и проиграл.