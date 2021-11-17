Деревня Ленино, Московская область, , 12:03 — REGNUM В микрорайоне Лопатино Ленинского городского округа Подмосковья открыли новый многофункциональный центр (МФЦ). Об этом 17 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

МФЦ Mos.ru

Всего количество офисов «Мои документы» территории региона выросло до 127, отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«Ленинский городской округ — один из самых быстрорастущих районов Подмосковья. Чтобы сделать получение госуслуг максимально доступным для жителей округа, 16 ноября в микрорайоне Лопатино открылся новый центр «Мои документы», — сказал Рымар.

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