Якутск, , 11:58 — REGNUM В Якутске на одном из участков приостановлено строительство дороги. Сотрудники Музея арктической археологии Арктического научно-исследовательского центра Академии наук республики исследуют там человеческие захоронения и пытаются оценить их ценность. Уже обнаружено пять могил, в том числе одна коллективная, сообщил Yakutia-daily.ru руководитель музея Николай Кирьянов.

Человеческие останки из некрополя Спасо-Прилуцкого монастыря, выброшенные «черными археологами»

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«Участок проспекта Ленина, где найдены старинные захоронения — это территория бывшего кладбища Прилегало оно к острогу. Поэтому в обнаружении захоронений ничего удивительного нет. Судя по облику погребений, скорей всего, они относятся к XVIII — XIX векам. Более точный период будет определен уже в ходе камеральных работ. Возможно, в ходе раскопок обнаружим другие интересные находки, относящиеся к этому периоду», — отметил Николай Кирьянов.

Для удобства раскопок землю отогревают, ставя на обследуемые участки палатку. Перезахоронять останки не будут. Так как они являются объектами культурной ценности, их поместят в музей. На том участке дороги, где идут раскопки, дорожные работы будут приостановлены.

Как сообщалоИА REGNUM, человеческие останки обнаружены возле театра оперы и балета 29 октября. Это стало причиной остановка дорожных работ.