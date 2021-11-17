Обнаруженными в Якутске человеческими останками заинтересовались археологи
Якутск, 17 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Якутске на одном из участков приостановлено строительство дороги. Сотрудники Музея арктической археологии Арктического научно-исследовательского центра Академии наук республики исследуют там человеческие захоронения и пытаются оценить их ценность. Уже обнаружено пять могил, в том числе одна коллективная, сообщил Yakutia-daily.ru руководитель музея Николай Кирьянов.
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Для удобства раскопок землю отогревают, ставя на обследуемые участки палатку. Перезахоронять останки не будут. Так как они являются объектами культурной ценности, их поместят в музей. На том участке дороги, где идут раскопки, дорожные работы будут приостановлены.
Как сообщалоИА REGNUM, человеческие останки обнаружены возле театра оперы и балета 29 октября. Это стало причиной остановка дорожных работ.