Улан-Удэ, 17 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Бурятии за десять месяцев с начала 2021 года зарегистрировано 17 543 преступления, что на 0,7% больше, чем в январе-октябре 2020 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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Рост произошёл из-за увеличения числаразбоев (+26,9%), мошенничеств (+29,4%), вымогательств (+87,5%), преступлений, связанных с незаконной охотой (+38,5%).

При этом число убийств и покушений на убийство сократилось на 30%, изнасилований — на 23,6%, грабежей — на 26,9%, хулиганских действий — на 41,2%.

«На 6,1% сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 29,1% (в январе-октябре 2020 года — 31,2%)», — отметили в надзорного ведомства.

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