Сеул, 17 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Состоятельные граждане Южной Кореи негативно относятся к инвестициям в криптовалюту. Об этом сообщает The Korea Bizwire со ссылкой на данные Исследовательского института KB Financial Group.

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Согласно отчету о благосостояния Южной Кореи за 2021 год, 70% из 400 опрошенных корейцев, имеющих активы более 1 млрд вон (~$850 тыс.) не намерены инвестировать в криптовалюты из-за высокого риска потерь и ненадежности транзакций.

В качестве варианта инвестирования с многообещающей долгосрочной прибылью 60,5% респондентов выбрали акции. Из них 75% предпочитают иностранные фонды, в частности, китайские.

Порядка 4,8% опрошенных инвестируют в произведения искусства. Показатель по-прежнему остается низким в из-за трудностей с оценкой их стоимости, а также с управлением и хранением после приобретения.