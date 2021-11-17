Саранск, , 11:57 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Mos.ru

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 816 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября в регионе выявили 164 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 165 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 34 564 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5064 человека.

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