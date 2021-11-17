Москва, , 11:57 — REGNUM Жители России с 1 января 2022 года смогут получить денежную компенсацию за занятие спортом благодаря новому налоговому вычету. Сэкономить таким образом можно до 15,6 тыс. рублей в год.

В сентябре, как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ определило перечень спортивных услуг, при оплате которых граждане смогут получить налоговый вычет. Это в том числе физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Так, можно заявить к налоговому вычету расходы за занятия в фитнес-центре или бассейне.

По словам юриста Петра Гусятникова, граждане смогут обратиться за «спортивным» вычетом через налоговую службу по месту жительства только с 1 января 2023 года, так как право на такой вычет впервые возникает в 2022 году. Однако можно не ждать 2023 года, а получить деньги уже в 2022 году, если написать заявление работодателю о прекращении удержания НДФЛ до исчерпания суммы вычета, рассказал юрист «Российской газете».

Получить компенсацию в размере 13% можно с суммы, не превышающей 120 тыс. рублей в год, то есть не более 15,6 тыс. рублей. При этом вычет можно получить и за несовершеннолетних детей.

Физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель должны быть включены в перечень, который ежегодно утверждает правительство РФ. Для обращения за вычетом от гражданина потребуются паспорт, копия договора на оказание услуг и документы, подтверждающие оплату.

Вычеты также предусмотрены за образование и лечение. Общая сумма, с которой можно получить компенсацию, не превышает 120 тыс. рублей. Например, вернуть можно вычеты с потраченных в 2022 году на образование 50 тыс. рублей, на лечение — 30 тыс. рублей, на спорт — 30 тыс. рублей.

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